Göz Göz’ün yıldızlarına teklif yağıyor

Göz Göz’de sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için teklifler yağdığı öğrenildi. Alpaslan’ı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in istediği vurgulanırken, Halil’in de peşine Alman kulüpleri düştü. Bu sezon sarı kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln’ün devrede olduğu ileri sürüldü. Göztepe’de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan’ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil’in ise İzmir ekibi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.