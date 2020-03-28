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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’ün yıldızlarına teklif yağıyor
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    28.03.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’ün yıldızlarına teklif yağıyor

    Süper Lig’de çalışmalarını evlerinde sürdüren Göztepeli futbolculara, yeni sezon için talipler çıkmaya başladı.

    Göz Göz’ün yıldızlarına teklif yağıyor

    Göz Göz’de sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için teklifler yağdığı öğrenildi. Alpaslan’ı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in istediği vurgulanırken, Halil’in de peşine Alman kulüpleri düştü. Bu sezon sarı kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln’ün devrede olduğu ileri sürüldü. Göztepe’de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan’ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil’in ise İzmir ekibi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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