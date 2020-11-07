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    07.11.2020 - 07:00 |

    Göz hastalıklarında lazer avantajı

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Ömer Takeş, hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan femtosaniye lazerin hastalara önemli avantajlar sağladığını söyledi.

    Göz hastalıklarında lazer avantajı

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Ömer Takeş, hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan femtosaniye lazerin hastalara önemli avantajlar sağladığını söyledi.
    “Operasyon olan kişiler, 10 - 15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, saniyeler içinde gerçekleştirilen lazer uygulamasıyla gözlüklerinden kurtuluyor” diyen Takeş, “Göz numaraları sıfıra yakın oluyor. Böylelikle hastaların günlük yaşamı da olumlu şekilde etkileniyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor” bilgisini verdi.

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