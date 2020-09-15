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    15.09.2020 - 07:00 |

    Göz kapağı düşüklüğünde en son tedavi yöntemleri

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, göz kapağı düşüklüğünün, Ptozis operasyonuyla hem estetik olarak hem de görmede önemli bir kazanımla tedavi edildiğini söyledi.

    Göz kapağı düşüklüğünde en son tedavi yöntemleri

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, göz kapağı düşüklüğünün, Ptozis operasyonuyla hem estetik olarak hem de görmede önemli bir kazanımla tedavi edildiğini söyledi. Operasyonla göz kapağındaki fazla deri ile yağ dokusu alınıp kaslarda güçlendirme yapıldığını anlatan Geribeyoğlu, “Cerrahi operasyon lokal anesteziyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ameliyat sonrasında bir hafta içinde hızlı bir iyileşme görülüyor. Hafif şişme ve morluklar yaşanabiliyor. 3 günlük bir dinlenmenin ardından hasta normal yaşantısına dönebiliyor” dedi.

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