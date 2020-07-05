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    HaberlerEge Haberleri Göz kapağı estetiğiyle gelen gençlik ve sağlık
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    05.07.2020 - 00:01 |

    Göz kapağı estetiğiyle gelen gençlik ve sağlık

    Göz kapağı ameliyatları (Blefaroplasti) günümüzde dünyada en çok uygulanan estetik operasyonların başında geliyor.

    Göz kapağı estetiğiyle gelen gençlik ve sağlık

    İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tolga Yüksel, “Bu ameliyatlarla estetik bir görünüm kazandırılan göz kapağının daha fonksiyonel çalışması da sağlanıyor. Kişinin ifadesini genç ve enerjik hale getiren operasyon sonrası; üst görme alanında açılma, kontrast duyarlılıkta artış, görme keskinliğinde artma ve astigmatta düzelme olabilir. Genellikle 35 yaşın üzerindeki kişilerin tercih ettiği uygulama, doğuştan göz kapağında problem olanlar, yani medikal ihtiyaç nedeniyle her yaşta yapılabilir” dedi.

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