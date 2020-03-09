09.03.2020 - 07:00 |
Göz nuru emekler stantlarda
Kuşadası Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde kurduğu, kadınların el işi ürünlerinin satışa sunulduğu standlarına ilgi büyük oldu.
Kuşadası Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde kurduğu, kadınların el işi ürünlerinin satışa sunulduğu standlarına ilgi büyük oldu. İki gün boyunca açık kalacak alanda satışa sunulan takı, taş boyama, iğne oyası gibi el emeği ürünler göz kamaştırdı. Başkan Ömer Günel, “Bir ülkenin çağdaş hale gelmesi ancak kadınların toplumda her açıdan özgür olmalarıyla mümkün olur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.