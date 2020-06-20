Göz sağlığına 400 bin euro yatırım

5 Haziran’da tıp dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açan, hijyenin en üst seviyede tutulduğu muayenehane, hastaların konforu için ferah ve modern olarak tasarlandı.

Son teknolojiyle tedavi

400 bin euro yatırımla en son teknolojiyi İzmirlilerin hizmetine sunduklarını belirten Ünlü, “Excimer lazer, lazerli katarakt cerrahisi, glokom, retina hastalıkları ve cerrahilerinde gerek planlama gerekse tedavi için bir sistem kurduk. Ayrıca sarı nokta hastalığının tanı ve takibinde kullanılan mikroperimetre sistemine de sahibizhiz. En üst düzeyde pandemi önlemleriyle hastalarımızı kabul ediyoruz” dedi.