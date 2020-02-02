02.02.2020 - 00:02 |
Göz sağlığında 20-20-20 kuralı
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, işi gereği bütün gün ekran karşısında çalışan veya sosyal medyada uzun saatler geçirenlerin göz sağlığını korumaları için uygulayabilecekleri 20-20-20 kuralı hakkında bilgi verdi.
Takeş, gün içinde 20 dakikada bir 20 saniye süresince 20 ft (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmanın gözleri dinlendirdiğini ve göz kurumasına bağlı olan rahatsızlıkların etkilerini de azalttığını söyledi. Sürekli ekrana bakanların göz kırpma sayısını da azalttığını dile getiren Op. Dr. Takeş, “Göz kırpma sayısı azaldığında gözlerimiz yeterince nemlenemez. Bununla birlikte ekranın yaydığı ısı ışık ve radyasyon da gözyaşını daha hızlı buharlaştırarak göz kuruluğuna neden olur. Gün içinde basitçe uygulanabilecek 20-20-20 kuralıyla birlikte gözlerin dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ekranla gözleriniz aranızdaki uzaklık da en az 40 santimetre olmalıdır” dedi.
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