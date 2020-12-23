Göze dokunmadan lazer

Epitel kaldırılmadan önce göze hiç dokunulmadan lazerin doğrudan kornea üzerine uygulandığını belirten Doç. Dr. Esat Çınar, “Excimer Lazer sistemi, korneanın, yani gözün yuvarlak saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işleminde kullanılıyor. Lazer dokuyu buharlaştırarak yok ediyor. Korneanın bir kısmı istenilen ölçülerde adeta tıraşlanıyor. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilip istenilen değer yakalanıyor. İlk PRK yöntemi ile uygulamaya giren Excimer Lazer, günümüzde femtolasik yöntemine kadar gelişim gösterdi” diye konuştu.

Avantajı çok

Yüksek numaralı miyoplara, hipermetroplara, astigmatizmalara, presbiyopilere de Excimer Lazer’in uygulanabileceğini söyleyen Çınar, “Batma hissi daha az ve iyileşmesi PRK’ya göre çok daha hızlı olan Lasik belirli avantajlara sahip. PRK’ya göre çok daha konforlu tedavi ve hızlı iyileşme saAmeliyat sonrası numaranın geri dönüşü çok nadirdir ve korneada bulanıklık riski yoktur. Kornea kalınlığı yeterli ise yüksek numaralara da tedavi şansı sağlar” diye konuştu.

Amerika FDA onaylı

PRK sisteminin 1995, Lasik yönteminin ise 1999 yılında Amerika’dan FDA (Food and Drug Administration) tarafından güvenilir tedavi olarak onaylandığına dikkat çeken Çınar, “Lasik’te komplikasyon olarak adlandırdız istenmeyen sonuçlar son derece düşük. Deneyimli eller ve gelişmiş sistemlerle komplikasyon oranı yüzde 1’in altında. Bıçaklı mekanik keratomların yan etkilerinden uzaklaşmak için de lazer kesim yapan femtosaniye lazerler geliştirilmiş” ifadelerini kullandı.