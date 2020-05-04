04.05.2020 - 00:03 |
Gözetimdeki 89 kişi evlerine gönderildi
Çanakkale’de, Yunanistan’da 3 Nisan’da karantinaya alınan ve 19 Nisan’da Çanakkale’ye getirilen El. Venizelos isimli gemiden 89 kişinin gözetim süreleri sona erdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurdunda kalanlar sorunsuz bir karantina süreci geçirdiklerini belirtti. “Gemideki 120 kişinin testlerinin pozitif çıktığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirip yetkililere teşekkür etti. l aa
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.