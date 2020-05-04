Gözetimdeki 89 kişi evlerine gönderildi

Çanakkale’de, Yunanistan’da 3 Nisan’da karantinaya alınan ve 19 Nisan’da Çanakkale’ye getirilen El. Venizelos isimli gemiden 89 kişinin gözetim süreleri sona erdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurdunda kalanlar sorunsuz bir karantina süreci geçirdiklerini belirtti. “Gemideki 120 kişinin testlerinin pozitif çıktığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirip yetkililere teşekkür etti. l aa