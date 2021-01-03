Gözler 3 oyuncuda

Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılarda ara dönemde 3 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi. Göz Göz'de sezon başında gözden çıkarılan sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra santrfor Ideye'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı. Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.

Kocaoğlu yarın uğurlanıyor

Göztepe’nin eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi. Kocaoğlu’nun cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi. Kulüp, Kocaoğlu için bir mesaj yayımladı.