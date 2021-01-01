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    01.01.2021 - 00:00 | | EDA EBRU NANECİ DHA

    Gözler Çeşme’de!

    Yılbaşı tatilinde Çeşme’ye akın var. Olası partileri engellemek için polisin gözü burada olacak

    Gözler Çeşme’de!

    Çeşme, yılbaşını geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, turistik ilçede doluluk oranının yüzde 100 arttığını belirtti, olası yılbaşı partilerini engellemek için İzmir’den jandarma ve polis ekipleri geleceğini söyledi.

    Salgınla birlikte, en kalabalık kış aylarından birini geçiren Çeşme’nin 44 bin olan nüfusu, yılbaşının da etkisiyle 200 bine ulaştı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, kutlamalarda Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edilmesi halinde anında müdahale edileceğini belirtti

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