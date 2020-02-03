Gözleri her şeyleri

Çanakkale’de yaşayan kas hastası iki kardeş Hüseyin-Hakan Demir; göz takip sistemiyle gündemi takip ediyor, film izliyor sosyal medyadan arkadaşlarıyla konuşuyor.

Çanakkale’de Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) kas hastası olan Hüseyin ve Hakan Demir kardeşler hayatlarını göz takip sistemiyle (eyetracking) yaşıyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan iki kardeş, göz takip sistemiyle göz hareketlerini izleyen bir kızılötesi kamera, kızılötesi ışık kaynağı ve bilgisayarla internet üzerinden gün boyu gündemi takip ediyor, film izliyor, sosyal medyadan arkadaşlarıyla görüşüyor.

Kas hastalığı nedeniyle ellerini kullanamadığı için göz takip sistemini kullandığını belirten Hüseyin Demir, “Bilgisayarımı gözümle kontrol ediyorum. Bir internet sitesine göz takip sistemi yardımıyla gözümle verdiğim komutla girebiliyorum. Bu şekilde interneti ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorum. Göz takip sistemi hayatımı kolaylaştırdı” dedi.

Kendisinin ağabeyi gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Hakan Demir de, “Bu sistem olmasaydı şu an hiçbir şey yapmazdım” diye konuştu.

SSK’ya çağrı

24 saat boyunca kas hastası çocuklarının başından ayrılmadığını ifade eden baba Reşat Demir de, “Ayrıca bizim olmazsa olmazımız öksürük makinesi. Kas hastası kardeşlerimizi biz 20’li yaşlarda balgam ve nefes tıkanmasından kaybediyoruz. Bu öksürük makinesinin SSK kapsamında alınmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.