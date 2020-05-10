10.05.2020 - 00:01 |
‘Gözlerinde daima çocuk kalıyoruz’
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı, tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.
Ergün mesajında, “Hangi yaşta olursak olalım, ne yaparsak yapalım gözlerinde hep çocuk kaldığımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerin ve kadınlarımızın ellerinden öpüyorum” ifadesini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.