04.02.2021 - 00:00 |
Göztepe 3 puan istiyor
Süper Lig’de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor’a 2-1’lik skorlarla yenilerek taraftarını üzen Göztepe, bugün evinde Yeni Malatyaspor’la karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Turgut Doman düdük çalacak. Ev sahibi sarı kırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha Soner Aydoğdu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın şans vermesi halinde görev alacak. Göztepe’nin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği golcü Adis Jahovic de sahada olacak.