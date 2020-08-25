Göztepe 3 yıldıza çok yakın

Süper Lig’de önümüzdeki sezona iddialı şekilde girmek isteyen İzmir temsilcisi Göztepe, transferde gaza bastı. Sarı kırmızılılar kadrosundan birçok isimle vedalaşırken şu ana kadar sadece 3 takviye yaptı. Göz Göz’ün, Fenerbahçe’den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steaua Bükreş’ten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor’un kalecisi Kenan Piric ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi. Göz Göz’de Teknik Direktör İlhan Palut en az 7 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı. Futbol yaşamına Sırbistan’ın Jedinstvo Putevi takımında başlayan 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina’da oynadıktan sonra Romanya’nın yolunu tuttu. Steaua Bükreş’te 2.5 sezon forma giyen deneyimli savunmacı, geçen sezon 31 resmi maçta forma giydi. Boşnak kaleci Piric ise Sloboda Tuzla takımında kariyerine start verdi. 26 yaşındaki eldiven, Slovenya’da Olimpija Ljubljana ve Maribor’da görev aldı. Eskişehirspor’dan yetişen 29 yaşındaki Alper ise 7 sezon Fenerbahçe’de oynadıktan sonra bu yaz döneminde sarı lacivertlilere veda etti.