Göztepe 95 yaşında

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’nin gelenekselleşen 14 Haziran kuruluş yıl dönümü kutlamaları, koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle bu yıl temsili olarak Gürsel Aksel Stadyumu’nda hazırlanacak olan programla gerçekleşecek. 2006 yılından bu yana her 14 Haziran’da Güzelyalı sahilinde yakılan meşalelerle ve havai fişek gösterileriyle görsel şölen halini alan yıl dönümü programı, pandemi sebebiyle buruk da olsa yaşatılacak. Saat 22.00’da her yıl olduğu gibi yakılan meşaleler, bu yıl koronavirüs sürecinde özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarını temsilen yakılacak.



İlk meşale Ölükent’ten



Gürsel Aksel Stadı’nda hazırlanacak olan kutlama programı sarı kırmızılı kulübün resmi YouTube hesabından 21.30 ve 22.10 saatleri arasında canlı olarak aktarılacak. Sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde paylaştığı 14 Haziran açıklamasında, salgın tedbirleri sebebiyle taraftarın stat çevresinde ve Güzelyalı sahilinde toplanmamasını rica etmişti. Öte yandan Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarının ilk adresi yine her sene olduğu gibi Ölükent oldu. Karabağlar’daki sarı kırmızılı taraftarlar ilk meşaleyi evlerinden ateşledi, “Bir kez yandı bu meşale sönmeyecek!” sloganlarıyla coşkusunu dile getirdi. Öte yandan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil’e Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder’in ricası ile havai fişek gösterilerinin yapılmaması yönünde talep geldiği öğrenilmişti. Talebi değerlendiren yönetimin, canlılara zarar verdiği gerekçesiyle havai fişek gösterisini gerçekleştirmeyeceği duyurulmuştu. Sarı kırmızılıların havai fişek yerine, ışık gösterisi düzenleyeceği öğrenildi.