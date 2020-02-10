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    HaberlerEge Haberleri Göztepe aşkına Gürsel Aksel'e
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    10.02.2020 - 00:00 | | İZMİR DHA

    Göztepe aşkına Gürsel Aksel'e

    Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı’ndaki ikinci maçında bugün Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği mücadelede, saat 20.00’da başlayacak

    Göztepe aşkına Gürsel Aksel'e

    Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor’la 1-1 berebere kalan Göztepe, bugün evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaşmada ikini maçına çıkacak olan sarı kırmızılıların mücadelesini, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ev sahibi Göztepe’de sarı kart cezalısı kaleci Beto’nun yanı sıra sakatlıkları süren stoperler Reis ile Atınç forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı 1. kategori 459, 2. kategori 405, 3. kategori 216, 4. kategori 162, 5. kategori 135, 6. kategori ve misafir tribün 54 lira olarak belirlendi.

    ‘Seri yakalayacağız’

    Teknik Direktör İlhan Palut, muhteşem bir atmosferde sahaya çıkacaklarını söyledi. Rizespor karşısında 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını belirten Palut, “Evimizde kayıp istemiyoruz. Mücadelemizi ortaya koyacağız. Taraftarımızın muhteşem desteği olacak ve istediğimizi alacağız. Stadımızda kazanmayı sürdürerek, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz” dedi. Göz Göz, mabedindeki ilk maçta Beşiktaş’ı 2-1 yenmişti.

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