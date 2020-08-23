Göztepe atağa kalktı

Sarı kırmızılıların Rusya’da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spajic ile Fenerbahçe’den ayrılan Alper Potuk için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spajic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz Göz’ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi. 27 yaşındaki Uros Spajic, Fransa’nın Toulouse ve Belçika’nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’ye transferoldu. Deneyimli oyuncu, son yıllarda ise yedek kulübesine mahkum oldu. Göztepe transfer döneminde Ideye’nin yanı sıra Kocaelispor’dan Burak ve Hatayspor’dan Kubilay’ı renklerine bağlamıştı.