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    HaberlerEge Haberleri Göztepe atağa kalktı
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    23.08.2020 - 00:00 |

    Göztepe atağa kalktı

    Transferde son olarak Yunasistan’ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, 2 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

    Göztepe atağa kalktı

    Sarı kırmızılıların Rusya’da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spajic ile Fenerbahçe’den ayrılan Alper Potuk için girişimlere başladığı bildirildi. Yönetimin Sırp Spajic ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Alper için de nabız yoklayan Göz Göz’ün önümüzdeki hafta içinde imzaları attırmayı planladığı kaydedildi. 27 yaşındaki Uros Spajic, Fransa’nın Toulouse ve Belçika’nın Anderlecht takımlarında top koşturdu. Alper Potuk, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’ye transferoldu. Deneyimli oyuncu, son yıllarda ise yedek kulübesine mahkum oldu. Göztepe transfer döneminde Ideye’nin yanı sıra Kocaelispor’dan Burak ve Hatayspor’dan Kubilay’ı renklerine bağlamıştı.

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