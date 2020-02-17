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    17.02.2020 - 00:03 | | ONUR ATIŞ DHA

    Goztepe, Avrupa kapısını zorluyor

    Geriye düştüğü maçta Konyaspor’u deplasmanda 3-1 yenen Göztepe, taraftarını mest etti. Dış sahada bu sezon 5. galibiyetine imza atan sarı kırmızılılar, gurbette en başarılı performansını ortaya koydu. Teknik Direktör Palut, “Fırsatı iyi değerlendirdik” dedi

    Goztepe, Avrupa kapısını zorluyor

    Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda oynaması gereken Çaykur Rizespor maçı kötü hava şartları nedeniyle rakibin İzmir’e gelememesiyle ertelenen sarı kırmızılılar, deplasmanda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Bir maçı eksik 33 puana yükselen Göz Göz, Avrupa yolunda da umutlandı. Deplasmanlarda bu sezon 5. galibiyetine imza atan Göztepe, gurbette en başarılı performansını ortaya koydu. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor’un ardından Konyaspor engelini aşan Göz Göz, dış sahada bu yıl 18 puan toplamayı başardı.

    Palut farkı

    Kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapan ve sarı kırmızılılarla 21 puan toplayan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, “Üst sıralara tutunma adına iyi hazırlandığımız ve kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maç dengeli başladı ama ilk bölümde net pozisyonlara giren taraf bizdik. 34. dakikada bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik. Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalanı için çok değerliydi” dedi. Palut, “İkinci yarıda istediğimiz seviyede oyunumuzu oynadık. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Bir çok pozisyon bulduk. Bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya’da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

     

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