Goztepe, Avrupa kapısını zorluyor

Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda oynaması gereken Çaykur Rizespor maçı kötü hava şartları nedeniyle rakibin İzmir’e gelememesiyle ertelenen sarı kırmızılılar, deplasmanda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Bir maçı eksik 33 puana yükselen Göz Göz, Avrupa yolunda da umutlandı. Deplasmanlarda bu sezon 5. galibiyetine imza atan Göztepe, gurbette en başarılı performansını ortaya koydu. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor’un ardından Konyaspor engelini aşan Göz Göz, dış sahada bu yıl 18 puan toplamayı başardı.

Palut farkı

Kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapan ve sarı kırmızılılarla 21 puan toplayan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, “Üst sıralara tutunma adına iyi hazırlandığımız ve kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maç dengeli başladı ama ilk bölümde net pozisyonlara giren taraf bizdik. 34. dakikada bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik. Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalanı için çok değerliydi” dedi. Palut, “İkinci yarıda istediğimiz seviyede oyunumuzu oynadık. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Bir çok pozisyon bulduk. Bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya’da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.