Göztepe, Burak’la mutlu sona yakın

Süper Lig’de yeni sezon öncesi Teknik Direktör İlhan Palut’la yola devam kararı alan, kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz’le de resmen yollarını ayıran Göztepe’nin, Kocaelispor’un golcüsü Burak Süleyman transferini bitirdiği öğrenildi. Kocaelispor’da kaptanlık pazubandını takan Burak Süleyman, bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol atarak takımın elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kocaelispor’la 2. Lig’e yükselme sevinci yaşayan oyuncunun da Süper Lig’de oynamayı çok istediği belirtildi.

Kaleci aranıyor

Burak, 3. Lig’de çıktığı 158 müsabakada 38 kez fileleri sarstı. İzmir ekibinin bu hafta içinde Berkan, Soner, Napoleoni, Mossoro ve Titi ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yurt dışında arayışlarını sürdüren Göztepe’nin özellikle kaleci ve santrfor transferinde yıldız isimlere yöneldiği gelen haberler arasında.