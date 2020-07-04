04.07.2020 - 00:00 |
Göztepe büyüyü bozacak
Süper Lig’de bugün saat 21.00’de başlayacak maçta Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye konuk olacak Göztepe, rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul’da yenmek istiyor.
Fenerbahçe’yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig’e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı lacivertlilere İzmir’de hiç geçit vermeyen Göz Göz, bugün kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.