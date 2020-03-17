Göztepe erteleme maçında

Süper Lig’de son 3 karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’ya yenilerek Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe, bugün erteleme maçında düşme potasındaki Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Mustafa Öğretmenoğlu’nun yöneteceği karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma koronovirüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak. Sarı kırmızılılarda cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Atınç, Alpaslan ve Serdar forma giyemeyecek. Rakibiyle Süper Lig’de 8. kez karşılaşacak Göz Göz, daha önceki 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan maç 0-0 sona erdi. 21. haftada oynanması planlanan müsabaka, kötü hava şartlarından dolayı Çaykur Rizespor’un İzmir’e gelememesi nedeniyle ertelenmişti.