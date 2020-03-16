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    HaberlerEge Haberleri Göztepe geriliyor!
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    16.03.2020 - 00:00 |

    Göztepe geriliyor!

    Süper Lig’de Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tüketmeye başlayan Göztepe, altında yer alan takımlara puanları saçtı.

    Göztepe geriliyor!

    Bu sezon zirve hedefiyle yola çıkan rakiplerine kök söktüren Göztepe, özellikle son haftalarda kümede kalma savaşı veren takımlara karşı kaybettiği kritik puanlarla hedefinden şaştı. Zirve yarışını kovalayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Alanyaspor’dan toplamda 13 puan koparan sarı kırmızılılar okyanusu geçip derede boğuldu.

    Palut’tan sert uyarı

    Özellikle Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol dahi atamayan Göz Göz, taraftarının da tepkisini çekti. Sarı kırmızılı futbolseverler alınan yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu eleştirdi. Yarın Gürsel Aksel Stadı’nda erteleme maçında Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut’un da takımı sert bir dille uyardığı öğrenildi. Oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenlerini araştıran Palut’un Rizespor’a karşı kadroda bir takım değişimlere de gitmesi bekleniyor.

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