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    02.03.2020 - 00:00 |

    Göztepe, Kayseri'de 3 puan avında

    Geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe, bugün Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Mete Kalkavan’ın yöneteceği müsabaka saat 20.00’de başlayacak

    Göztepe, Kayseri'de 3 puan avında

    Süper Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabe kalarak vites düşüren Göztepe, bugün deplasmanda ligin son sıralarında ayakta kalma mücadelesi veren Hes Kablı Kayserispor’a konuk olacak. Saat 20.00’da Mete Kalkavan’ın yöneteceği mücadele, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Sarı kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren orta saha Andre Poko ile stoper Atınç Nukan maçta forma giyemeyecek.

    ‘3 puan alacağız’

    Teknik Direktör İlhan Palut, Kayserispor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin durumuna saygı gösterdiklerini ancak mutlak galibiyet için mücadele edeceklerini vurgulayan Palut, “Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak. Ligde kolay karşılaşma yok. Biz hedefimize maç maç gideceğiz. 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz” dedi. Sezonun ilk yarısında Göztepe renktaşını 4-0 yenmişti.Geçtiğimiz haftalarda erteleneme sebebiyle eksik maçı olan Göz Göz haftaya 34 puanla 8. sırada başladı.

     

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