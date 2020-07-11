Göztepe telafi edecek

Koronavirüs salgını sonrası tekrardan döndüğü ligde istediği formu yakalayamayan ve geride kalan son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, bugün evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Mete Kalkavan’ın yöneteceği mücadele saat 21.00’da başlayacak. Maç koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle yine seyircisiz oynanacak. Göz Göz son olarak yine evinde ligin sonuncusu Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı.

‘Kötü gidiş bitecek’

Göztepe’de çapraz bağları kopan Serdar’ın yanı sıra tedavileri devam eden Halil ve kaleci Beto forma giyemeyecek. Jerome ve Deniz’in durumu belirsiz. Cezası sona eren Alpaslan ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Göz Göz’de Teknik Direktör İlhan Palut, 3 puan özlemine son vereceklerini söyledi. Genç teknik adam, “Gençlerbirliği’ni yenerek kötü gidişi durduracağız” dedi.