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    HaberlerEge Haberleri Göztepe telafi peşinde
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Göztepe telafi peşinde

    Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip taraftarını üzen Göztepe, bugün evinde Fatih Karagümrük’le kozlarını paylaşacak.

    Göztepe telafi peşinde

    Süper Lig’de üst üste Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip taraftarını üzen Göztepe, bugün evinde Fatih Karagümrük’le kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı’nda Sarper Barış Saka’nın görev alacağı maç saat 16.00’da başlayacak. Ev sahibi sarı kırmızılılarda koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci İrfan Can, orta saha Kubilay ve forvet Ideye müsabakada forma giyemeyecek. Tedavisi süren defans oyuncusu Alpaslan’ın durumu ise maç saati netleşecek.
    ‘Yüzleri güldüreceğiz’
    Teknik Direktör İlhan Palut, Fatih Karagümrük karşılaşmasında galip gelip alınan yenilgileri telafi edeceklerini söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden genç teknik adam, “Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızı üzdük ancak bu maçta camiamızını yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu. Göz Göz bu sezon Gürsel Aksel Stadı’nda oynadığı 7 maçın 3’ünü kazandı. Göztepe evinde rakipleriyle 2 kez berabere kalırken, 2 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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