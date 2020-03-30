Göztepe virüse karşı tek yürek

Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglere verilen aranın ardından çalışmalarını evlerinde sürdüren sarı kırmızılı futbolcular Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler, sosyal medya üzerinden başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası ile 1000 aileye erzak yardımı yapmayı kabul etti.Göztepeli futbolcular performanslarıyla anılamadığı bugünlerde, sosyal sorumluluk ve duyarlılıklarıyla herkesin gönlüne taht kurmayı sürdürüyor. Sosyal medyada başlatılan “İhtiyaç sahibi 1000 aileye erzak yardımı” projesine, Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler’den de destek geldi. Medipol Başakşehir’in yıldız ismi Milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin sosyal medya hesabından, “Böylesi zor günlerde elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Sen de var mısın Soner Aydoğdu?” diyerek eski takım arkadaşına davette bulundu. Tecrübeli orta saha Soner Aydoğdu ise İrfan Can’ın davetini kabul etti. Aydoğdu, “İrfan Can’ın davetini kabul ediyorum. Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya destek oluyorum” dedi ve takım arkadaşı Serdar Gürler’i de bu projeye destek vermeye davet etti.

‘Ben de varım’

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalması istenilen ancak ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması gereken ailelerin daha çok evde kalmalarını sağlayabilmek adına, Soner Aydoğdu’nun “1000 aileye erzak yardımı” kampanyasındaki davetine, Serdar Gürler’den de “Ben de varım” mesajı geldi. Tecrübeli kanat oyuncusu Gürler, “Soner Aydoğdu’nun bu anlamlı davetini kabul ediyorum. Güzel düşüncene beni de davet ettiğin için teşekkür ederim. Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya destek oluyorum” dedi. Soner’in davetini kabul eden Serdar, diğer takım arkadaşlarını da bu projeye destek olmaya davet etti.