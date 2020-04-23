Göztepe yabancıları azaltacak

Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı kırmızılıların sözleşmesi süren ve sona erecek bazı yabancı futbolcularıyla yolları ayıracağı kaydedildi. Sözleşmeleri mayısta bitecek Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi.