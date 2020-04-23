23.04.2020 - 00:00 |
Göztepe yabancıları azaltacak
Göztepe, yeni sezonda yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlıyor.
Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı kırmızılıların sözleşmesi süren ve sona erecek bazı yabancı futbolcularıyla yolları ayıracağı kaydedildi. Sözleşmeleri mayısta bitecek Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.