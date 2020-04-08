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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de Atınç Nukan şanssızlığını kıramadı
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    08.04.2020 - 00:00 |

    Göztepe’de Atınç Nukan şanssızlığını kıramadı

    Göztepe’nin sezon başında transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği stoper Atınç Nukan’ın yakasını şanssızlıklar bırakmadı.

    Göztepe’de Atınç Nukan şanssızlığını kıramadı

     Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig’de çapraz bağlarından sakatlık yaşayan 26 yaşındaki stoper, aynı kabusu Göztepe’de de gördü. Aralık ayında idmanda çapraz bağları kopan Atınç Nukan, bir kez daha futboldan uzak kaldı. Yeni bir sayfa açabilmek için geldiği Göztepe’de de sakatlıkla boğuşan deneyimli oyuncu, Süper Lig’de yalnızca 1 maça çıkabildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Atınç’ın Göztepe’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

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