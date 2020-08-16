'Göztepe’de de göndere çekelim'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzülebilir körfez hedefinin önemli adımlarından biri daha atıldı.



Güzelbahçe Belediyesi İkinci Liman Halk Plajı yüzme suyunun kalite sembolü olan Mavi Bayrakla taçlandı.



Başkan Soyer, Güzelbahçe’nin ilk Mavi Bayraklı plajını hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını belirtti, “Burası, kent merkezine çok yakın Mavi Bayraklı halk plajımız. Bir gün Karataş ve Göztepe’de de plaj yapıp Mavi Bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşamak istiyoruz” dedi.



‘Çekim merkezi’

İzmir’i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Soyer; İzmir’de 10 ilçede bulunan Mavi Bayraklı halk plajlarında donanımı artırmak ve pandemi nedeniyle satış yapmakta zorlanan yerel üreticiyi desteklemek için şemsiye ve gölgelik dağıtılacağını müjdeledi, Roman hemşeriler tarafından yapılan hasır şemsiye ile gölgeliklerin dağıtımına Güzelbahçe’den başlayacaklarını açıkladı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, ilçenin günübirlik turizmin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı, “2013 yılından bu yana uğraşıyorum. Planda bir metrekare yapı yok. Yürüyüş yolu ve bisiklet var, plajlardan oluşuyor. Büyükşehir Belediyemizin Parklar ve Bahçeler Dairesi projeyi hazırladı. Sadece bir imza bekliyoruz. Go-kart planındaki gibi hızlı plan onaylarının çıkmasını istiyoruz” dedi.



İnce, Mavi Bayrak alan halk plajının, dar gelirli İzmirlilerin toplu ulaşımı kullanarak gelebileceği ilk Mavi Bayraklı plaj olduğunu kaydetti.