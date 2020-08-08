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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de golcü Harekatı
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Göztepe’de golcü Harekatı

    Göztepe, hücum hattında Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek’le yollarını ayırması sonrası golcü arayışına hız kazandırdı. Sarı kırmızılıların Lukasz Teodorczyk’i liste başına aldığı ve Muamer Tankovic’le de yakın temasta olduğu öğrenildi

    Göztepe’de golcü Harekatı

    Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek’le yollarını resmen ayıran Süper Lig ekiplerinden Göztepe, forvet arayışlarına hız verdi. İtalya’nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk’i listesinin başına ekleyen sarı kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic’le de ilgilendiği bildirildi. Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’ın da nabız yokladığı iddia edildi.

    Palut kararlı

    Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Hammarby’de bu sezon 10 maça çıkan İsveçli golcü, 3 kez fileleri sarstı. Norrköping’de futbol hayatına başlayan Muamer Tankovic, İngiltere’de Fulham’da oynadı. Ardından Hollanda’da AZ Alkmaar forması giyen deneyimli oyuncu, 2017-2018 sezonunda Hammarby’e transfer oldu. Tankovic 5 defa da İsveç A Milli Takımı’nda görev aldı.

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