Göztepe’de isyan var!

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, ligin bu zaman dilimine kadar olan bölümünde maç başına en az şut atan takımı konumunda bulunuyor.

17 maçı geride bırakan sarı kırmızılılar, 139 şut denemesi yaparken, maç başına 8.1’lik bir oran tutturdu. 51 kez isabetli şut atma başarısı yakalan Göz Göz, kötü bir istatistiğe imza attı. 2.7’lik isabet oranı yakalayan Göztepe, maç içerisinde bu alanda rakiplerine de üstünlük kuramadı.

Yalnızca ilk hafta 5-1 kazanılan Yukatel Denizlispor ve üçüncü hafta 2-2 berabere sonuçlanan Gaziantep FK maçında karşı takımdan daha fazla şut atabilen ve son mücadelede Antalyaspor ile 7’şer şut bularak denkliği sağlayabilen Göztepe, 14 müsabakada rakiplerinden aşağıda kaldı. Sarı kırmızılılar, 17 maçlık periyotta en fazla şutu Gaziantep FK’ya çekebildi.

Antep kalesini 13 kez yoklayan Göztepe, ligin dördüncü haftasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı maçta 2 kez rakip kaleye şut gönderdi ve bu 90 dakika, sarı kırmızılıların en az şut çektiği maç olarak kayıtlara geçti. Rakiplerine karşı şut atmada kısır bir dönem geçiren Göztepe, 17 maçta 21 gole imza attı.

Palut’la yollar ayrıldı

Evinde Fraport-Tav Antalyaspor’a da tek golle yenilen Göztepe’de işler karıştı.

Son 6 lig maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek düşme hattına doğru gerileyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut’la yollar ayrıldı.

Antalyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında futbolcularıyla vedalaşan Palut’un maçın ardından Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği öğrenildi. Yapılan olağanüstü toplantıda Başkan Sepil, yöneticiler ve genç teknik adam helalleşti. İlhan Palut’un kötü sonuçların ardından istifasını Sepil’e sunduğu vurgulandı.

Başkan Mehmet Sepil’in geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, “İlhan Palut Türk futbolu için çok değerli bir teknik adam. Kendisine güveniyoruz, hocamızla yollarımızı ayırmayacağız” açıklamasına rağmen 44 yaşındaki çalıştırıcının istifasını kabul ettiği açıklandı.