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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de Palut’un Titi ısrarı
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    10.05.2020 - 00:00 |

    Göztepe’de Palut’un Titi ısrarı

    Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, yönetime Titi’nin takımda kalması yönünde çağrı yaptı, “Onu mutlaka gelecek sezon takımda görmek istiyorum. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu” dediği öğrenildi

    Göztepe’de Palut’un Titi ısrarı

    Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle hazırlıklarını sosyal mesafe kuralına uyarak Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, tecrübeli savunma oyuncusu Titi’nin mutlaka takımda kalması gerektiği yönünde yönetime rapor verdiği bildirildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın Başkan Mehmet Sepil’e, “Titi çok kaliteli bir stoper. Onu mutlaka gelecek sezon takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu” dediği öğrenildi.

    Fenerbahçe de talip

    Geçen sezon Bursaspor’dan transfer edilen Titi’ye Fenerbahçe’nin yanı sıra birçok kulübün talip olduğu iddia edilirken, yönetimin en kısa sürede Sambacı ile görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Titi’nin de ilk önce Göztepe ile masaya oturacağı, şartlarda anlaşılamaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı dile getirildi. Bu sezon takımın en istikrarlı futbolcularından biri olan 32 yaşındaki stoper, 24 Süper Lig maçında sahaya çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

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