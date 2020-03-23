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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’de şüpheli yok
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    23.03.2020 - 07:00 | | ONUR ATIŞ DHA

    Göztepe’de şüpheli yok

    Kulüpler Birliği’nin başkanlığını da yürüten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, önemli açıklamalarda bulundu. Telekonferans yoluyla toplantı yapan Sepil, “Futbolcularımızda, teknik ekibimizde ve personelimizde koronavirüs salgını şüphesi ve bu konuda bir şikâyet yok” dedi

    Göztepe’de şüpheli yok

    Koronavirüsü önlemleri kapsamında liglerin ertelenmesi sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, sarı kırmızılı kulüp bünyesinde yer halan hiçbir birimde virüs şüphesinin olmadığını belirtti. Çalışanları 10 gün önceden evlerine göndermeye başladıklarını söyleyen Sepil, “Personelimizin yüzde 90’ı evinden çalışıyordu. Futbolcularımız da Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde evlerine gitti. Sağlık açısından hiçbir sorun yaşamıyoruz. Gerekirse test yaparız. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz, evlerinde izolasyonda” dedi.

    ‘Takımı bilgilendiriyoruz’

    Mehmet Sepil tüm takımla irtibat halinde olduklarını belirterek, “Tecrübeli futbolcularımızla telekonferans toplantıları yapıyoruz. Takıma grup halinde WhatsApp uygulamasıyla bilgilendirmeler yapıyoruz. Gruba Türkiye’de yaşanan gelişmeleri, vaka sayılarını ve alınan kararları düzenli olarak gönderiyoruz. Her akşam bilgi akışı sağlıyoruz. Futbolcularımızın en büyük endişesi gelişmeleri takip edememekti. Bunu çözüme kavuşturduk” diye konuştu.

    ‘27 Mart’ta başlıyoruz’

    27 Mart’ta idmanlara başlanacağını ifade eden Sepil, “Bu tarihe kadar evlerde çalışılacak. Neden ayın 27’sini tercih ettiğimize gelince, Kulüpler Birliği olarak TFF’ye liglerin başlama tarihlerini 17-18 ve 19 Nisan olarak önerdik. Resmi açıklama yok ancak 17 Nisan’da başlarsak, futbolcuların form durumlarını da düşündük. Bu sebepten 27 Mart’ı tercih ettik” dedi.

    ‘Lİgİ hızlandırırız’

    Sürecin uzaması durumunda yeniden görüşmelerin yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Sepil, “Hızlandırılmış bir takvimle hafta içi ve hafta sonları da dahil ligi bitirebiliriz. Diğer ülkelere göre ligi bitirme konusunda avantajlarımız var. Şu an tek senaryodan hareket ediyoruz. Farklı bir durumda yeniden değerlendirme yapılacak” dedi.

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