Göztepe’de Wilczek gitti

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda temsilcimiz Medipol Başakşehir’i eleyip çeyrek finale yükselen Kopenhag’ın, 32 yaşındaki oyuncu için Göztepe’ye 900 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı kırmızılı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır” ifadeleri kullanıldı.