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    HaberlerEge Haberleri Göztepe’nin farkı, palut
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    01.03.2020 - 00:00 |

    Göztepe’nin farkı, palut

    Süper Lig’de yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’la karşı karşıya gelecek Göztepe, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 12 maçın 11’inde gol sevinci yaşamayı başardı.

    Göztepe’nin farkı, palut

    Hücum futbolunu takıma aşılamaya çalışan genç teknik adam, çalışmalarının karşılığını aldı.

    12 maçta 20 gol

    Palut’la 12 müsabakada 20 gol atan Göztepe maç başına 1.6 gol ortalaması yakaladı. İlhan Palut’la 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 20 puan topladı. Bu süreçte takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler oldu.

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