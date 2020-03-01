Göztepe’nin farkı, palut

Hücum futbolunu takıma aşılamaya çalışan genç teknik adam, çalışmalarının karşılığını aldı.



12 maçta 20 gol



Palut’la 12 müsabakada 20 gol atan Göztepe maç başına 1.6 gol ortalaması yakaladı. İlhan Palut’la 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 20 puan topladı. Bu süreçte takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler oldu.