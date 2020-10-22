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    HaberlerEge Haberleri Göztepe'nin şansı Paşa'ya tutmuyor
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    22.10.2020 - 00:00 |

    Göztepe'nin şansı Paşa'ya tutmuyor

    Süper Lig’de milli aranın ardından evinde oynadığı Fenerbahçe maçını 3-2 kaybedip ilk yenilgisini alan Göztepe, bu haftaki rakibi Kasımpaşa’ya karşı oldukça zorlandı.

    Göztepe'nin şansı Paşa'ya tutmuyor

    Sarı kırmızılılar, 4. sezonunu geçirdiği Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı 6 maçın 5’ini kaybedip, sadece 1 maçı berabere bitirebildi. Göz Göz, tam 14 yıl sonra Süper Lig’e döndüğü 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa’ya Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 3-1 yenildi. İkinci yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki randevuyu da Göztepe 2-0 kaybetti. Ertesi sezon maçı yine 3-1 kaybeden Göztepe, evinde ise rakibiyle golsüz berabere kaldı. Geçen sezon da oynanan iki müsabakayı Göztepe kaybetti. İzmir’de lacivert beyazlılara 4-1 yenilen Göztepe, deplasmanda da sahayı 2-0 yenik terk etti. Bu periyotta kalesinde 14 gol gören İzmir temsilcisi, Kasımpaşa’ya karşı sadece 3 defa gol sevinci yaşadı.

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