‘Gözümüz kulağımız olanların yanındayız’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “Bizlerin adeta gözü, kulağı olan, gece gündüz demeden çalışan, en zor şartlar altında bile haber alma hakkımızı sağlayarak bizlere doğruları ve gerçekleri aktarmak için fedakarca mücadele eden basın mensuplarımızın her yanındayız. Halka gerçekleri anlatan, araştıran, soran, eleştiren, meslek ilkelerine uygun ve nitelikli yayın yapan tüm gazetecilerin ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.