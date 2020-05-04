04.05.2020 - 00:03 |
‘Gözümüz kulağımız olanların yanındayız’
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “Bizlerin adeta gözü, kulağı olan, gece gündüz demeden çalışan, en zor şartlar altında bile haber alma hakkımızı sağlayarak bizlere doğruları ve gerçekleri aktarmak için fedakarca mücadele eden basın mensuplarımızın her yanındayız. Halka gerçekleri anlatan, araştıran, soran, eleştiren, meslek ilkelerine uygun ve nitelikli yayın yapan tüm gazetecilerin ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.