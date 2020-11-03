Gözüne uyku girmiyor

Sosyal yardım seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi’nde tüm personel gece gündüz demeden sahada 10 binlerce vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Başkan Serdar Sandal da, uyumadan enkaz yerlerini ve çadırları tek tek geziyor. İhtiyaçların tespit edilmesi ve koordineli şekilde hızla yanıt verilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Sandal, “Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. İhtiyaçtan fazla çadır, gerekenden fazla gıda ve temizlik malzemeleriyle tedbirlerimizi alıyoruz ve yurttaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bu hepimizin acısı” dedi. İlk günden itibaren Bayraklı Belediyesi ekiplerinin yardıma koştuğunu ifade eden depremzedeler de, “İyi ki varsınız. Tüm ihtiyaçlarımız fazlasıyla karşılanıyor” diye konuştu.