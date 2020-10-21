Gözünüzü de besleyin

Doğru beslenmenin göz sağlığını korumak için önemli olduğunu söyleyen Takeş, “A vitamini göz sağlığı için çok önemli. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz. D vitamini de özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli bir koruyucu. Omega 3 ve Omega 6 da göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Göz kuruluğunu da azaltır. Çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır” dedi.