85,65BİST1.2100.42EURO9.29-0.02USD7.86-0.04ALTIN482.290.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gözünüzü de besleyin
    ABONE OL
    21.10.2020 - 00:03 |

    Gözünüzü de besleyin

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

    Gözünüzü de besleyin

    Doğru beslenmenin göz sağlığını korumak için önemli olduğunu söyleyen Takeş, “A vitamini göz sağlığı için çok önemli. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz. D vitamini de özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli bir koruyucu. Omega 3 ve Omega 6 da göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Göz kuruluğunu da azaltır. Çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM, KPSS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak? KPSS lisans sonuçları tarihi belirlendi!

    ÖSYM, KPSS sonuçlarını hangi tarihte açıklayacak? KPSS lisans sonuçları tarihi belirlendi!

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Son dakika... Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

    Son dakika... Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

    Sıradaki Haber