Greçka Çeşme’yi sevdi

Çeşme’yi alternatif ürünlerde öne çıkarmak istediklerini belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, “Katma değeri yüksek ürünler üzerinde duruyoruz. Çeşme’yi, Türkiye’nin tıbbi ve aromatik ürünler merkezi yapmak istiyoruz” dedi. Greçka hakkında bilgi veren Keçeci, “Kuzukulağıgillerden, 90 günde hasada gelme özelliği var. Protein oranı oldukça yüksek ve gluten içermiyor. Ayrıca bitki, 90 günlük ömrünün, yaklaşık 45-50 gününü çiçekte geçiriyor. Dolayısıyla arıcılık faaliyeti yapan üreticilerimizin de bu bitkiyle tanışmasını istiyoruz. Greçka, küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile tavuk besiciliğinde de kullanılıyor. Yeşil gübre olarak bile kullanılabiliyor. Toprağınızı ıslah etmek istediğinizde bu bitkiyi yeşil gübre olarak kullanıp, toprağı daha verimli hale getirebiliyorsunuz” diye konuştu.



Tohum dağıtımı



İsteyen üreticilere tohum vereceklerini belirten Keçeci, “Bu ürün yılda iki defa da ekilebilir. Şubat ayı gibi birinci ekimi gerçekleştirdikten sonra eylül ayında da ikinci ekim yapılabilir. Tohumları o kadar güçlü ki, etrafında kesinlikle zarar oluşturacak şekilde yabani ot barındırmıyor. Üretim yapılırken de zirai ilaç kullanılmasına gerek yok” diye konuştu.



