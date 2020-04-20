‘Grup çöpçüler’ rekor kırdı...

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı, binlerce kişi tarafından da izlendi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan orkestra, müzik öğretmeni Turgay Kutluğ öncülüğünde Erkin Koray’ın “Çöpçüler” isimli şarkısını seslendirdi.

Mesaiden arta kalan zamanlarında bir araya gelen orkestra, şarkının orijinalindeki ‘Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler’ yerine ‘Sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler’ şeklinde söyledi. Grup Çöpçüler, şarkıya birde klip çekildi. Klipte orkestraya 150 kişilik temizlik işçilerinden oluşan koro eşlik etti.