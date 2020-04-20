20.04.2020 - 00:03 |
‘Grup çöpçüler’ rekor kırdı...
Koronavirüs salgınıyla en başından bu yana etkin bir mücadele ortaya koyan Bodrum Belediyesi ekipleri hem mesai arkadaşlarına moral vermek için hem de bu kapsamda yurt genelinde çalışmalarını sürdüren temizlik görevlilerine destek olmak için bir klip hazırladı.
Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı, binlerce kişi tarafından da izlendi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan orkestra, müzik öğretmeni Turgay Kutluğ öncülüğünde Erkin Koray’ın “Çöpçüler” isimli şarkısını seslendirdi.
Mesaiden arta kalan zamanlarında bir araya gelen orkestra, şarkının orijinalindeki ‘Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler’ yerine ‘Sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler’ şeklinde söyledi. Grup Çöpçüler, şarkıya birde klip çekildi. Klipte orkestraya 150 kişilik temizlik işçilerinden oluşan koro eşlik etti.
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