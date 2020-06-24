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    HaberlerEge Haberleri Güç kaybı itirazı
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Güç kaybı itirazı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, baroların yapısıyla ilgili planlanan değişikliklere gelen itirazları değerlendirdi.

    Güç kaybı itirazı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, baroların yapısıyla ilgili planlanan değişikliklere gelen itirazları değerlendirdi. Konunun yeni olmadığını, uzun süredir gündemlerinde bulunduğunu söyleyen Dağ, daha demokratik bir yapının oluşması için çalıştıklarını ifade etti. “Peki bu arkadaşlar neye itiraz ediyorlar?” sorusunu da yanıtlayan Dağ, şöyle konuştu:
    “Davet edip çalışmayı masaya yatırmak istedik ama baroların büyük kısmı gelmedi. Kendi güç ve kudretlerinin, ellerinde olan imkanın kaybolmasından müşteki olarak bu itirazda bulunuyorlar. Ben de İzmir Barosu’na mensup bir avukatım. Avukatlarla ilgili bir mesele konusunda bizimle irtibata geçilmedi ama ne zaman siyasi konular var, ortaya çıkıyorlar. Barolar, birilerinin elinde, kendi görüşlerini dikte etmek için kullanılacak makamlar değil, meslek örgütleridir.”

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