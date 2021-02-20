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    20.02.2021 - 07:00 |

    Güçbirliğine imza

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, kentte yürütülecek ortak projeler için işbirliği protokolüne imza attı.

    Güçbirliğine imza

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, kentte yürütülecek ortak projeler için işbirliği protokolüne imza attı. Sosyal ve ekonomik hayatta üreten ve üretmek isteyen girişimci ruhlu, çağdaş, cesaretli, yenilikçi, özgüvenli kadınları iş dünyasına kazandırmayı amaçlayan İZİKAD ile kadın kenti Efes Selçuk’ta kadınların her zaman bir adım önde olması için projeler üreten belediye, bundan böyle birlikte yol alacak. Başkan Sengel, “İZİKAD ile hedefimiz kadın kenti Efes Selçuk’ta iz bırakmak adına birlikte yol almak” dedi.

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