'Güçlü şekilde ayağa kalkacağız'

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden olan Karşıyaka, 108. yaş gününü İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki yıkıcı deprem sebebiyle buruk kutladı. Yeşil kırmızılı camia deprem sebebiyle kutlama programı düzenlemedi, “İzmir’in ve ülkemizin aydınlık yüzü Karşıyaka Spor Kulübü, 108 yıl önce bugün bir zeytin ağacının altında alınan inançlı kararla birlikte doğdu. İlk günden bu yana, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sisteminin ışığında ahlaklı, vatansever ve ilkeli sporcular yetiştirmemize vesile olan, başta Kadızade Zühtü Işıl olmak üzere tüm kurucularımızı, yeşil kırmızılı armaya gönül vermiş tüm büyüklerimizi sevgiyle ve saygıyla anıyoruz.

Güzel İzmir’imizin, bu zor günlerin ardından çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına olan inancımız tamdır. Birlik olduktan sonra başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını daha önce defalarca göstermiş bir milletin ferdi olarak kulübümüz de tüm camiasıyla yine elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir” açıklamalarını yaptı.

Malik, kurtarıldı

Karşıyaka’nın eski futbolcularından Malik Tahirler, İzmir’in özellikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar ilçelerini vuran 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altından yaralı kurtarıldı. Karşıyaka’da 2011 yılında profesyonel olan Malik, 2014’te kulüpten ayrıldı. Bir çok kulüpte amatör olarak forma giyen futbolcu, Bayraklı 258. Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan futbolcunun kendisiyle birlikte enkaz altında kalan annesi ise kurtarılamadı.