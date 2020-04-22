Güçlü Türkiye çocuklara emanet

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yılını millet olarak büyük bir coşkuyla kutluyoruz” sözletiyle kutladı. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm vatandaşları balkonlarında bayraklarıyla 100’üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırdıklarını belirten Nasır, “Gazi Meclis, tüm olanaksızlıklar ve yokluklar ortasında milletinden aldığı güç ve inançla, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temellerini dünyada eşi benzeri görülmemiş böylesi bir kahramanlık destanıyla taçlandırmıştır. Yarınlarımızın en büyük liderleri ve savunucuları da, şüphesiz çağdaş bilimin ışığında milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan sevgili çocuklarımız olacaktır” diye konuştu.