‘Güçlükleri aşacağız’

Bu kapsamda ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi çerçevesinde Kovid-19 salgınının yaşandığı günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığıyla yardım eli uzatılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Esnafımızı, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi ve hayırseverlerimizi bir araya getirdiğimiz bir iyilik hareketi ile Merkezefendimizde Ramazan’ın ruhunu kalplere işliyoruz. Haydi Merkezefendi! El ele verelim ve güçlüklerin üstesinden birlikte geldiğimizi gösterelim” dedi. İyilik hareketinde, hayırsever vatandaşlar ve restoran sahibi esnaf, www.merkezefendi.bel.tr/elele adresinde bir araya gelecek, iftar talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği yardımı yapılacak.