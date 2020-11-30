Gücümüzü gençliğimizden alıyoruz

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta iç sahada Kızılcabölükspor’u 3-0 yenen Bucaspor 1928, deplasmanda Malatya Yeşilyurt BLD engelini Tunç Murat Behram’ın attığı tek golle aşmayı başardı.

Aldığı 3 puan ile zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Genç ağırlıklı kadrosuyla 2. Lig biletini cebine koymak isteyen Fırtına, çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 28 puanlı lider Diyarbekirspor’un ardında 25 puanla ikinci sırada yer alan İzmir temsilcisinde Başkan Cihan Aktaş, Malatya Yeşilyurt BLD galibiyetini değerlendirdi. Sezon sonuna kadar zirve için mücadele edeceklerini aktaran Aktaş, “Genç oyuncularımızın enerjisine, deneyimli isimlerimizin tecrübesine dayanan bir takımız. İç sahada kaybımız yok ancak dış sahada daha iyi olmalıyız. Bir hayal uğruna çıktığımız bu yoldan şampiyon olmadan dönmek istemiyoruz” dedi. Takım oyununda hala eksikleri olduğunu ifade eden Aktaş, “Eksikliklerimizi görüyor ve biliyoruz. Teknik Direktörümüz Uğur Balcıoğlu’nun çalışmaları doğrultusunda daha iyi olacağımızdan şüphemiz yok. Geçen sene yarım kalan işimizi bu sene tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Buca, 2 Aralık Çarşamba Günü iç sahada Çankaya FK’yı ağırlayacak.

Tunç Murat tutulamıyor

Malatya Yeşilyurt deplasmanında 29. dakikada fileleri sarsan Tunç Murat Behram, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Son 4 haftada 3 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, Bucaspor 1928 formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 7 gol attı. Deneyimli oyuncu, Ofspor ve Manisaspor’a karşı 2, Hopaspor, Nevşehir BLD ve Yeşilyurt BLD’ye karşı 1 gol atma başarısı gösterdi. Tunç Murat gol krallığı yarışında, bu zaman dilimine kadar 8 gol atan Fethiyesporlu Anıl Gir ve Hopasporlu Eray Pazar’ın ardından 7 golle ikinci sırada yer alıyor.

En golcü Bucaspor

Geçen sezon şampiyonluk hedefini Play Off’larda ıskalayan sarı lacivertli camia, Misli.com 3. Lig’in en golcü ekibi konumunda. 4 grubun bulunduğu ligde 67 takımın arasından en fazla gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Bucaspor 1928, 22 kez topu rakip ağlara gönderdi.