BİST95.6052,10EURO7,040,10USD6,29-0,61ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gücünüze inanın!
    ABONE OL
    16.03.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR

    Gücünüze inanın!

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı tarafından öğrenci bursları yararına düzenlenen ve moderatörlüğünü Saadet Mançe’nin yaptığı ‘Fark Yaratan Kadınlar’ seminerinin konukları, BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve Bütüncül Sağlık Koçu İdil Gazioğlu oldu. Seminerde Cizreli ve Gazioğlu, “İnanmak her şeyin başı; kendi gücünüze inanarak başaramayacağınız yok” mesajını verdi.

    Gücünüze inanın!
    YUSUF ÇINAR

    EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik, zorluklarla mücadele eden kadınların deneyimlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

    Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
    daha fazla video için
    Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsettiErzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

    Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Sıradaki Haber