16.03.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR
Gücünüze inanın!
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı tarafından öğrenci bursları yararına düzenlenen ve moderatörlüğünü Saadet Mançe’nin yaptığı ‘Fark Yaratan Kadınlar’ seminerinin konukları, BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve Bütüncül Sağlık Koçu İdil Gazioğlu oldu. Seminerde Cizreli ve Gazioğlu, “İnanmak her şeyin başı; kendi gücünüze inanarak başaramayacağınız yok” mesajını verdi.
YUSUF ÇINAR
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik, zorluklarla mücadele eden kadınların deneyimlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.