01.10.2020 - 00:00 |
Guilherme içeri, Alpaslan dışarı
Süper Lig’de cumartesi günü sonuncu sırada yer alan Medipol Başakşehir’e konuk olacak Göztepe, Trabzonspor’la yollarını ayırıp geçen cuma günü İzmir’e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı.
Göztepe’de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk’ün ise Trabzonspor’a gideceği iddia edildi. Bordo mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe’nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.