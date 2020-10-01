Guilherme içeri, Alpaslan dışarı

Göztepe’de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk’ün ise Trabzonspor’a gideceği iddia edildi. Bordo mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe’nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.